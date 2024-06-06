Воронеж, 6 июня, 2024, 06:41 — ИА Регнум. На книгах культового японского писателя Юкио Мисимы в книжном магазине в Воронеже обнаружили наклейки о признании автора иноагентом, которым он не является.

Юкио Мисима в 1956

В магазине «Читай-город» романы «Золотой храм» и «Исповедь маски» продавались с наклеенными стикерами с надписью «Настоящий материал (информация) произведён и (или) распространён иностранным агентом Мисима Ю».

В издательстве «Азбука-Аттикус» журналистам пояснили, что иноагентская маркировка появилась из-за «технической ошибки в конкретной торговой точке».

«Юкио Мисима не включен в реестр иностранных агентов. Предполагается, что маркировка предназначалась для писателя Бориса Акунина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который переводил оба романа Мисимы», — предположили издатели.

Юкио Мисима был трижды номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он умер при попытке организации госпереворота на военной базе в момент харакири.

Как сообщало ИА Регнум, Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не считает «свободным» русский язык. С таким высказыванием он выступил в марте на встрече с читателями в Лондоне.

6 февраля Басманный суд заочно арестовал Акунина. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма или в пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Иноагента объявили в международный розыск.