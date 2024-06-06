Каховка, Херсонская область, 6 июня, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Тему восстановления плотины Каховской ГЭС можно обсудить и решить после победы в спецоперации, и технически это будет несложно. Так считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

Плотина Каховской ГЭС рухнула год назад — в ночь на 6 июня после серии атак украинских боевиков.

Как пояснил Сальдо, ценность Каховской ГЭС была именно гидротехническая. Она являлась источником воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем.

«Однозначно выступаю за воссоздание Каховского водохранилища. После победы займёмся этим вопросом», — цитирует херсонского губернатора «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич 19 мая заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна и до конца её ещё не определили.

После ударов ВСУ по ГЭС вода хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов, включая Алешки и Новую Каховку. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Президент Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером террористических методов киевского режима. Как подчеркнул российский лидер, диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.