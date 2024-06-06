Кемерово, 6 июня, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Около 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в городе Кемерово, сообщили 6 июня в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.

Прокуратура Кемеровской области ДТП с трамваями в Кемерово

ДТП с участием двух трамваев произошло по шоссе Логовому около 07:30 по местному времени (03:30 мск). В момент аварии в салоне трамваев находились пассажиры. В результате инцидента, предварительно, пострадали около 30 человек. Всем оказана медицинская помощь.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из трамваев поворачивает на высокой скорости, в это время из него на дорогу вылетают люди.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, а также первый заместитель прокурора Кемеровской области Игорь Донгаузер. Прокуратура контролирует ход расследования.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля три человека получили травмы в ДТП с трамваем и троллейбусом в Новосибирске. Авария произошла на пересечении Вертковской улицы и улицы Станиславского. Водитель трамвая произвёл столкновение с троллейбусом. В результате троллейбус столкнулся с Lada Priora, двигавшимся в попутном направлении.

В октябре 2022 года два скоростных трамвая «Чижик», перевозящих пассажиров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, столкнулись на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников. Обошлось без пострадавших.