Пекин, 6 июня, 2024, 05:36 — ИА Регнум. В результате ночного авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа в числе погибших оказались не менее 30 человек, в их числе дети и женщины. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

Кроме погибших, десятки палестинцев получили ранения.

По признанию Армии обороны Израиля, истребители нанесли удар по лагерю для помощи палестинским беженцам. Как отмечает ЦАХАЛ, были ликвидированы несколько боевиков.

«Перед ударом был предпринят ряд шагов, чтобы снизить риск причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара», — говорится в заявлении израильских военных.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе обвинил США в срыве всех попыток в рамках ООН остановить кровопролитие в секторе Газа. Он указал на то, что американские представители постоянно призывают снизить интенсивность боёв в секторе Газа, но блокируют любые резолюции, которые направлены на прекращение огня в этом регионе.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на территорию Израиля, заняв несколько поселений, а также захватил заложников. После этого ЦАХАЛ выбила боевиков с территории страны и начала военную операцию в секторе Газа.

Авиация Армии обороны Израиля ликвидировала главу штаба палестинского движения ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.