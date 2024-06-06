Киев, 6 июня, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Министерство энергетики Украины выступило с обвинениями в адрес газеты Великобритании Financial Times. По мнению чиновников, издание поддерживает Россию и работаёт на неё. Об этом написали журналисты «Страна. ua» со ссылкой на заявление властей по факту выхода материала о том, что украинцам стоит готовиться к тяжелой жизни предстоящей зимой.

Цитата из видео «Киев без света. Атаки на Херсон. Ситуация на ЗАЭС» Киев без сета

Статья Financial Times под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины», по мнению авторов заявления, имеет признаки информационно-психологической операции (ИПСО), носит манипулятивный характер и «продвигает нарративы врага».

Британское СМИ писало, что с начала войны выработка электроэнергии на Украине упала более, чем в два раза — с 55 гигаватт ниже 20 ГВт, украинцы в январе 2025 года будут получать всего от 2 до 4 часов электричества в сутки, если власти не предпримут никаких мер.

Как аргумент, чиновники указывают на цитирование Financial Times анонимных источников, якобы это ставит под сомнение достоверность информации и преследует цель напугать, посеять панику среди населения, эмоционально расшатать.

Как сообщало ИА Регнум, жителям Украины стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте», они к зиме будут находиться практически без света. Об этом написала 5 июня Financial Times со ссылкой на киевских чиновников.

На территории Украины не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, заявил член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля пояснил, что удары российской армии по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ.

При этом он подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.