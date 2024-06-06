Москва, 6 июня, 2024, 04:49 — ИА Регнум. На рассмотрение депутатов Государственной думы 6 июня будет внесён группой инициаторов законопроект о замене в школах единого госэкзамена (ЕГЭ) на итоговую годовую аттестацию. Подробности сообщили в материале «Известий».

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Депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» в пояснительной записке отметили, что содержание ЕГЭ зачастую не соответствует школьной программе и для подготовки к экзамену родители вынуждены нанимать репетиторов.

Кроме того, не редки случаи, когда учеников перед допуском на экзамен тщательно и даже унизительно проверяют. Как пример, недавняя ситуация в одной из школ Воронежа, когда девочкам по приказу пришлось показывать охранникам, нет ли у них в нижнем белье шпаргалок.

Немаловажным аргументом в пользу отмены ЕГЭ депутаты считают и кризис в качестве образования, а «сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад», отмечается в пояснительной записке.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, которая является одним из авторов законопроекта, ЕГЭ не раскрывает творческий потенциал учеников.

«Обучение в школе теперь подчинено одной единственной задаче — сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы», — считает депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая в Сети стали появляться жалобы со стороны учеников одной из воронежских школ на процесс допуска к сдаче ЕГЭ. Подростки рассказали, что им приходилось снимать одежду из-за срабатывания металлодетектора на входе. При этом в ряде случаев они уверяли, что никакого металла в вещах не было. Один из выпускников рассказал, что его заставили снять брюки. Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. Как уточнил глава государства, у молодых людей должен быть второй шанс. Президент также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.

Путин не раз говорил о том, что система ЕГЭ работает, хотя и имеет недостатки. Так, на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи он отмечал, что ЕГЭ не задумывался как система начётничества, из-за него не должно быть формального отношения к предмету. Наряду с проблемами есть и плюсы: молодёжь с периферии стала существенно чаще поступать в ведущие вузы страны, напомнил президент.