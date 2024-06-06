Нджамена, 6 июня, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Решения всё большего числа европейских стран о признании Палестины были правильные, однако приняли их с опозданием. К такому выводу пришёл замглавы МИД России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Государство Палестина

«Мне представляется, что это правильные шаги, в правильном направлении, только они, конечно, сильно запоздали, если сравнить с нашей принципиальной позицией», — сказал дипломат, напомнив, что ещё Советский Союз признавал Палестину.

Богданов считает, что европейские страны начинают понимать важность необходимых палестино-израильских переговоров. Для этого нужны юридические и практические шаги.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня парламент Словении проголосовал за признание Палестины в качестве независимого государства. Инициативу одобрили 52 депутата. Министр иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что национальная ассамблея стала 147-й официальной признавшей Палестину страной.

Рост количества стран, признающих Палестину суверенным государством, свидетельствует о том, что в мире крепнет стремление к скорейшему решению палестинской проблемы, заявил 30 мая глава МИД России Сергей Лавров. Министр отметил важность единого подхода к ближневосточному урегулированию, чтобы можно было сформировать условия для палестино-израильских переговоров и окончательно решить вопросы со статусом Палестины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в отношении Палестины страна как правопреемница СССР продолжает придерживаться позиции, согласно которой Палестина — самостоятельное государство. Советский Союз на финальной стадии своего существования признал Государство Палестина, напомнил Песков.