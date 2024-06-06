Пардубице, Чехия, 6 июня, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Не менее четырёх человек погибли, ещё десятки числятся пострадавшими в результате лобового столкновения пассажирского и товарного поездов в городе Пардубице в центральной части Чехии. Об этом 5 июня сообщил новостной портал iDNES. cz.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

«В Пардубице на недавно построенном вокзале в центре города перед полуночью произошло лобовое столкновение пассажирского поезда с товарным составом. Четыре человека погибли, десятки ранены, некоторые из которых находятся в тяжёлом состоянии», — написало издание, ссылаясь на чрезвычайные службы

Поезда столкнулись на новой остановке Pardubice Centrum. Известно, что грузовой поезд перевозил карбид кальция. По предварительной информации, в экспрессе ехали около 300 человек. Первый вагон экспресса оказался разрушен. Всех раненых эвакуировали.

На месте происшествия организовали поисково-спасательные работы. Для этого задействовали вертолёт и 36 пожарных расчётов. К месту аварии выехали глава МВД Чехии Вит Ракушан и министр транспорта Мартин Купка.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети X выразил соболезнование родственникам погибших.

Как сообщало ИА Регнум, в январе пассажирский поезд столкнулся с фурой в районе села Долни-Лутыни недалеко от города Карвина на северо-востоке Чехии. Машинист погиб, 18 пассажиров и водитель грузовика получили ранения. Всего в поезде находилось 35 пассажиров. После происшествия движение поездов остановили на весь день.

30 апреля из-за столкновения поезда и автобуса в Лос-Анджелесе 55 человек получили травмы различной степени тяжести, двое из них находились в критическом состоянии. Авария случилась на железнодорожных путях. Капитан пожарной охраны Адам ВанГерпен уточнил, что в поезде ехали полторы сотни пассажиров. В автобусе, принадлежащем Университету Южной Калифорнии, на момент столкновения находились двое.