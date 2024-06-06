Москва, 6 июня, 2024, 03:53 — ИА Регнум. Находящийся под следствием в СИЗО и отстраненный от должности заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении крупной взятки, в случае, если его вина будет доказана, впоследствии сможет получить условно-досрочное освобождение. Как подчеркнул адвокат обвиняемого Андрей Гривцов, до приговора суда военный чиновник считается невиновным.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Если суд вынесет решение о виновности, то Иванов после отбытия не менее двух третей срока наказания, при хорошем поведении, раскаянии и возмещении причиненного ущерба, сможет надеяться на УДО.

«Решение об условно-досрочном принимает суд. Суд учитывает то, как вёл себя осужденный», — сказал «РИА Новости» защитник Иванова.

Как сообщало ИА Регнум, арестованное имущество Тимура Иванова могут вернуть ему после оглашения приговора и его вступления в законную силу. Как пояснил адвокат Эдуард Исецкий, после этого возможно и снятие ареста с имущества родственников обвиняемого.

При этом о снятии ареста должно быть прописано в приговоре. Также снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Суд Москвы арестовал Иванова по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня. Позднее стало известно, что генералу вменяют взятку в миллиард рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.