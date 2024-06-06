Старый Оскол, Белгородская область, 6 июня, 2024, 03:33 — ИА Регнум. В ночь на 6 июня украинские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

В результате атаки произошёл взрыв, а затем загорелся один из резервуаров. Силами четырёх пожарных расчётов очаг возгорания оперативно ликвидировали.

Взрывной волной были выбиты окна в здании охраны. В результате атаки пострадавших нет, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 6 июня после атаки украинских беспилотников возник пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Огонь распространился на площади 50 кв. метров. К тушению привлекали около 120 человек и 15 единиц техники. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что вслед за первым ударом БПЛА последовала вторая атака ВСУ.

В Шебекино Белгородской области 4 июня украинские боевики с применением беспилотника атаковали служебный автобус, в котором ехали сотрудники одного из местных сельхозпредприятий. В результате взрыва пострадали три человека. Их доставили в областную клиническую больницу.

В ночь на 5 июня средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников на территории России. По два дрона перехватили в небе над Белгородской и Курской областями. Ещё один БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью.