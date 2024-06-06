Новошахтинск, Ростовская область, 6 июня, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Пожар в результате удара беспилотников ВСУ на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области был оперативно локализован на площади 100 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Pixabay.com Пожар

На завод прибыли руководители главного управления МЧС РФ по Ростовской области и регионального департамента по ГО и ЧС.

«Число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено. Пожар локализован», — написал Голубев в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов случился в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 6 июня. К тушению привлекали около 120 человек и 15 единиц техники.

Губернатор Голубев уточнил, что вслед за первым ударом БПЛА последовала вторая атака ВСУ.

Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с озвученным решением стран Запада одобрить нанесение ударов украинской армии поставляемым оружием по российским регионам.