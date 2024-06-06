Москва, 6 июня, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Москва ответит на угрозы Парижа в отношении российских дипломатов, заявила 5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Тронут наших дипломатов — получат ответные меры», — написала Захарова в Telegram-канале.

Так она отреагировала на угрозы МИД Франции в отношении российских дипломатов в Париже после того, как пресс-секретарь посольства РФ в эфире французского телеканала BFM TV ответил на просьбу журналиста прокомментировать отправку на Украину французских военнослужащих, назвав их законной целью.

По словам Захаровой, на Западе свобода слова защищается тогда, когда нужно раскритиковать «неугодные режимы», а свои потери на Украине, несмотря на факты, отказываются признавать.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель пресс-секретаря МИД Франции Кристоф Лемуан осудил заявление российского дипломата в Париже Александра Макогонова о французских военных инструкторах на Украине.

Макогонов заявил, что участвующие на стороне ВСУ французские инструкторы станут законной целью российских военных. На это предупреждение Лемуан ответил, что такие «высказывания не останутся без последствий».

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину, написала 30 мая французская газета Le Monde. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих. Кроме того, рассматриваются вопросы обучения сапёров и бойцов новой мотострелковой бригады. К коалиции могут присоединиться Великобритания, Эстония, Литва и другие государства. Пока основное обучение украинских военных проходит в Польше, Германии и Великобритании.

Любые французские военные на Украине представляют законную цель для Вооружённых сил России, заявил 4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кем бы они ни значились, военнослужащими ВС Франции или просто наёмниками, они представляют законную цель для российских вооружённых сил, пояснил дипломат.