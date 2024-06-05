Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Россия лишена имперских амбиций, и не надо искать того, чего нет, заявил 5 июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Журналисты на встрече с российским лидером в Лахта-центре Санкт-Петербурга обратили внимание на поднятые три флага — России, СССР и Российской империи. Путин опроверг, что последний был поднят выше всех.

«Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, потому что мир меняется быстро», — отметил глава государства.

По словам Путина, поднять эти флаги решил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин назвал элементами имперского поведения давление США на другие страны. Он отметил, что имперские амбиции Вашингтона во многом связаны с внутриполитическими событиями. В преддверии выборов действующие власти хотят подтвердить имперский статус Соединённых Штатов. Вашингтону легче давить на страны, которые «кормятся с американской руки» через неправительственные организации. Это слабые и неуверенные государства, заявил Путин. По его словам, США не смогли поставить на колени страны Центральной Азии, хотя Вашингтон оказывал сильное давление на этот регион. Не видно, чтобы в этих странах были бы готовы «слепо исполнять любые указивки из-за океана».