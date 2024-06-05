Киев, 6 июня, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Минэнерго Украины обвинило газету Великобритании Financial Times в поддержке России и работе на неё. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на комментарий чиновников по поводу информации издания о том, что украинцам стоит готовиться к жизни «в темноте».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

«Статья Financial Times под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», — цитирует мнение минэнерго украинское издание.

При этом акцентируется, что использование британской газетой анонимных источников ставит под сомнение достоверность информации и направлено на распространение страха и паники среди населения.

Как сообщало ИА Регнум, жителям Украины стоит готовиться «к жизни в холоде и темноте», они к зиме будут находиться большую часть суток без света. Об этом написала 5 июня британская газета Financial Times со ссылкой на киевских чиновников.

Также анонимный собеседник издания назвал аварийные отключения электроэнергии «новой нормой».

На всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электричества.

На территории Украины не осталось теплоэлектростанции, которая не была бы повреждена или полностью разрушена, заявил член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом он подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.