Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 01:46 — ИА Регнум. На Украине есть сторона, с которой можно заключить мирный договор, для этого нужно лишь желание в Киеве, заявил 5 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

По его словам, подписание договора возможно не только с президентом, но и с другими политическими лицами.

«На Украине даже при таких условиях найдётся сторона, с которой можно подписать мирный договор. Всё можно решить, обо всём договориться, если полнота власти переходит к спикеру парламента», — сказал российский лидер.

Для заключения документа необходимо желание украинской стороны, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, конституция Украины не предусматривает возможность пролонгировать срок полномочий президента страны в условиях военного положения. Действующая власть «на выборы решила не ходить», это вызывает вопросы, отметил Владимир Путин. Он напомнил о положениях главного закона республики, в которых говорится, что президент Украины избирается только на пять лет. Кроме того, в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность продлить срок полномочий президента ничего не сказано, указал Путин.

После 20 мая 2024 года в соответствии с 103-й статьей конституции Украины глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным руководителем республики. Один из авторов конституции, бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник в этой связи подчеркнул, что, исходя из норм, другой трактовки ситуации быть не может. При этом, по мнению автора конституции, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.