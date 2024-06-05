Москва, 6 июня, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены 6 июня представить коллегам на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ, заменив его традиционными госэкзаменами. Об этом сообщили «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В пояснительной записке указано, что законопроектом вносятся изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов.

Авторы инициативы по отмене ЕГЭ считают, что его содержание не соответствует школьному курсу. Именно поэтому родители вынуждены нанимать репетиторов для подготовки детей, тратя на это семейный бюджет.

Также депутаты, разработавшие законопроект, указали на случаи унижения школьников перед ЕГЭ, напомнив ситуацию в Воронеже, когда учащиеся доказывали охранникам, что не спрятали шпаргалки в нижнем белье.

В пояснительной записке указывается, что Единый государственный экзамен привёл к кризису, ухудшив качество образования.

Один из соавторов законопроекта первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова добавила, что при сдаче ЕГЭ отсутствует контакт ученика с преподавателем, а это приводит к потере творческого потенциала школьника и его обезличиванию.

В случае одобрения депутатами, закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. При этом результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны четыре года после сдачи.

Как сообщало ИА Регнум, выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах, заверил 6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору. Результат первой попытки сдачи экзамена в этом случае аннулируют.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. Как уточнил глава государства, у молодых людей должен быть второй шанс. Президент также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.

28 мая в Сети стали появляться жалобы со стороны учеников одной из воронежских школ на процесс допуска к сдаче ЕГЭ. Подростки рассказали, что им приходилось снимать одежду из-за срабатывания металлодетектора на входе. При этом в ряде случаев они уверяли, что никакого металла в вещах не было. Один из выпускников рассказал, что его вынудили снять брюки.

Местные СМИ сообщили, что подобные жалобы поступили и от учениц. По словам школьниц, некоторых из них заставили снять бюстгальтеры после того, как металлоискатель начал «пищать».