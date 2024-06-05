Москва, 6 июня, 2024, 01:17 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина вызывают вопросы и сомнения решения главы киевского режима Владимира Зеленского не проводить, а также не участвовать в выборах президента Украины. Об этом зашёл разговор при обсуждении политической ситуации в этой стране с главами мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме 5 июня.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы. Есть 103-я статья конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет», — пояснил Путин.

Российский лидер отметил, что в условиях военного положения срок полномочий парламента пролонгируется, но про возможность продлить срок полномочий президента «ничего в конституции не сказано».

Путин также отметил, что «обо всём можно договориться, было бы желание подписывать договор. С кем — мы-то найдём».

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 28 мая отмечал, что легитимность киевской власти требует глубокого анализа. Президент также указал, что статья 111 конституции Украины говорит о том, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия Рады продлеваются.

21 мая 2024 года истёк установленный конституцией Украины срок полномочий Зеленского. После утраты легитимности он не вправе продлевать военное положение на Украине, руководить армией и так далее.

Беззаконие, которое сейчас множит на территории Украины Зеленский, приведёт к безвластию и гибели страны, заявил бывший лидер запрещённой в республике партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Как только Владимир Зеленский сделает всё, чего требуют от него страны Запада, его «поменяют», заявил 5 июня Владимир Путин.