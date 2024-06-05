Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Россия неоднократно фиксировала попытки Украины нанести удар по газовым маршрутам по дну Черного моря, заявил 5 июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и «Голубой поток», который проложен по дну Чёрного моря в Турцию, и газ поступает для Турции, для снабжения Турции самой, и «Турецкий поток», из которого газ идёт в том числе и в Европу», — уточнил Путин.

Глава государства добавил, что России приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Чёрного моря, поскольку украинские военнослужащие пытаются нанести по ним удар и разрушить их. Во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам, констатировал Путин.

По словам российского лидера, около десяти дней тому назад украинские беспилотники предприняли попытку атаки на газоперекачивающую станцию, расположенную на берегу Чёрного моря, из которой газ подаётся в Турцию. Российские системы РЭБ подавили два беспилотника, они упали рядом со станцией, сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года произошёл подрыв «Северных потоков», взрывы разрушили нитки трубопроводов. Началось расследование, к которому не допустили Россию. Американский журналист Сеймур Херш написал о причастности США к подрыву и заявил, что приказ о минировании отдал лично американский президент Джо Байден. В свою очередь бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что за подрывом стоит Украина.

По словам президента РФ Владимира Путина, очевидно, что теракт совершили на государственном уровне. Он отметил, что теоретически во взрывах были заинтересованы США.