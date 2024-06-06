Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес из сферы легкой промышленности сможет привлекать средства под специальные «зонтичные» поручительства. Корпорация МСП уже выделила на них лимит, под который бизнес сможет получить суммарно 10 млрд рублей кредитов. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Одной из особенностей данного механизма является возможность получения отсрочки на уплату основного долга.

«Малые и средние предприятия легкой промышленности — один из драйверов импортозамещения», — заявил Исаевич. Он добавил, что МСП в числе первых отреагировали на уход западных производителей с российского рынка. «Чтобы поддержать эти предприятия и придать импульс их развитию, Корпорация МСП выделила для них специальный лимит «зонтичных» поручительств, который предусматривает 50-процентное обеспечение и уровень потерь 6%», — сказал он.

Одной из особенностей данного механизма является возможность получения отсрочки на уплату основного долга. «С помощью этого механизма производители текстильных изделий и одежды, а также МСП в области дизайна смогут привлекать до 50 млн рублей с возможностью отсрочки уплаты основного долга по кредиту не менее чем на три месяца с даты выдачи денежных средств», — отметил гендиректор Корпорации МСП.

По данным Исаевича, в России в сфере производства одежды зарегистрировано около 34 тыс. представителей МСП, где каждый четвертый предприниматель в этой сфере был зарегистрирован в 2023–2024 годах. Интерес к этой сфере возрос с уходом иностранных производителей, на рынок вышли новые отечественные бренды. «Наши «зонтичные» поручительства помогают МСП в этой сфере получить доступ к цивилизованному банковскому кредитованию. Мы берем на себя часть ответственности за предпринимателей, что позволяет им получать выгодное финансирование, а не обращаться в банки за дорогими потребительскими кредитами для вложений в свой бизнес», — добавил Александр Исаевич.

Гендиректор Корпорации МСП напомнил, что благодаря «зонтичным» поручительствам МСП уже привлекли более 60 тыс. кредитов на общую сумму почти 700 млрд рублей. Между тем каждый третий бизнес не смог бы получить взаимное финансирование без использования этого инструмента господдержки.