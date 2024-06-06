Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 10:44 — ИА Регнум. ДОМ.РФ и Тюменская область реализуют проект по строительству в столице региона арендного дома. Соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ-2024.

ДОМ.РФ ДОМ.РФ реализует проект арендного жилья в Тюмени

Партнёром Института развития в данном проекте выступит строительная компания «Звезда». Участок площадью 1,05 га был передан застройщику без торгов через механизм масштабного инвестиционного проекта. Кроме того, в области ввели льготу по налогу на имущество для операторов арендных домов. Заселение 226 квартир запланировано на первую половину 2026 года.

«Тюменская область — 43-й регион на карте цивилизованный аренды, которую мы развиваем с 2016 года сразу по нескольким направлениям», — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Он добавил, что потребность регионов в аренде растёт, так как это помогает привлекать и сохранять кадры, решает корпоративные задачи бизнеса. Также с помощью этого механизма можно решать социальные задачи и улучшать условия проживания студентов. «Сейчас для дальнейшего развития данного сегмента на уровне законодателей обсуждаются системные меры поддержки инвесторов, владельцев арендных домов и граждан. Рассчитываем на их скорейший запуск», — сказал Мутко.

Проектное финансирование предоставлено застройщику банком «ДОМ.РФ». Комплекс будет строиться с применением стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением «зелёного» стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.

ДОМ.РФ и Тюменская область также будут развивать энергоэффективное строительство. В соответствии с соглашением, также подписанным на ПМЭФ-2024, госкомпания и областные власти планируют повышать информированность застройщиков, госслужащих и других участников рынка о преимуществах применения «зелёных» ГОСТ Р для многоквартирных и частных домов и продвигать соблюдение стандартов в новых проектах.

Кроме того, стороны договорились наладить обмен информацией об энергоэффективном строительстве и потреблении ресурсов при использовании и содержании существующего жилого фонда. На сегодняшний день Тюменская область входит в первую тройку субъектов РФ по объёму строящегося жилья с классом энергоэффективности А и выше, доля таких новостроек составляет около 53%.

«Тюменская область более десяти лет плодотворно сотрудничает с ДОМ.РФ», — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Среди направлений сотрудничества он перечислил вовлечение в оборот земельных участков, позволяющее наращивать в регионе объёмы жилищного строительства, обеспечение застройщиков проектным банковским финансированием, строительство дорожных и инженерных объектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций, развитие рынка арендного жилья и другие проекты. «Наша совместная деятельность повышает инвестиционную привлекательность региона, создаёт условия для комфортного проживания граждан», — подчеркнул губернатор.

Ранее ДОМ.РФ запустил проект корпоративной аренды для сотрудников «СИБУР Холдинга» в Тобольске на 1108 квартир (общая площадь — 64 тыс. кв. м). Они были переданы предприятию в аренду для безвозмездной передачи сотрудникам с последующим выкупом по льготной цене. На сегодняшний день выкуплено 523 квартиры.

Тюменская область — лидер среди регионов России по вводу жилья на федеральных участках, вовлечённых в оборот и предоставленных инвесторам через аукционы ДОМ.РФ. На сегодняшний день при участии госкомпании в регионе построено 4,3 млн кв. м жилья. В ближайшие годы будет построено еще 3,7 млн кв. м.