Москва, 5 июня, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные Всемирному дню окружающей среды, состоялись сегодня, 5 июня, на ВДНХ. Гости павильона «Роснефти» смогли познакомиться с экологическими проектами компании, а также узнать о научно-исследовательских экспедициях в Арктике.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» в 2023 году вырос до 64 млрд рублей

В 2023 году «зеленые» инвестиции «Роснефти» составили около 64 млрд рублей. Средства были направлены на крупные экологические проекты, в том числе в области сокращения выбросов, улучшения водных ресурсов, рекультивации земель, а также на мероприятия по повышению надежности трубопроводов и др.

«Роснефть» уделяет большое внимание высадке лесов. За последние три года предприятия компании высадили в регионах деятельности свыше 26 млн саженцев и деревьев. С 2022 года «Роснефть» реализует масштабный лесоклиматический проект в Красноярском крае с совокупным потенциалом поглощения 10 млн т СО2-эквивалента до 2050 года. Проект призван не только внести существенный вклад в борьбу с изменением климата, но и способствовать формированию методологической и нормативной базы для развития в России климатических проектов.

В рамках тематических мероприятий в павильоне компании на ВДНХ прошла открытая рабочая сессия, посвященная лесоклиматическим проектам, в которой приняли участие представители «Роснефти», Сибирского федерального университета (СФУ), Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) и Федерального агентства лесного хозяйства. Участники дискуссии обсудили нормативно-правовое регулирование в данной сфере и способы оценки эффективности проектов, а также подробнее рассказали о лесоклиматическом проекте компании.

Деятельность «Роснефти» связана с использованием водных ресурсов. Доля оборотной и повторно-последовательно используемой воды в 2023 году составила почти 93% в общем объеме воды, которая направляется на производственные нужды. В 2023 году около 50 млн мальков было выпущено дочерними предприятиями в речные системы России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Объем «зеленых» инвестиций «Роснефти» в 2023 году вырос до 64 млрд рублей

«Роснефть» уделяет повышенное внимание мероприятиям, направленным на сохранение биоразнообразия. В рамках комплексных научных исследований Арктики компания организовала и провела уже свыше пятидесяти экспедиций. За более чем 12 лет собран уникальный массив данных о регионе, его климатических особенностях, природе и животном мире, который позволяет ученым делать обоснованные выводы о состоянии северных экосистем и разрабатывать меры по их сохранению.

В 2023 году «Роснефть» расширила программу по изучению и сохранению видов-биоиндикаторов арктического региона. В 2024–2027 годах исследования пройдут на севере Красноярского края.