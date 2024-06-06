Санкт-Петербург, 6 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. В своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» и председатель правления АО «Банк ДОМ.РФ» Артем Федорко выступил с предложениями мер, которые могут поддержать развитие туризма в России.

ДОМ.РФ «ДОМ.РФ» предложил меры для поддержки туризма

В частности, он предложил расширить действие программы льготного кредитования для строительства туристических объектов на морскую инфраструктуру, в том числе строительство яхтенных марин, продлить меры поддержки субъектов МСП, а также убрать ограничение максимального размера инвестиционного кредита в 200 млн рублей для микропредприятий с туристическим ОКВЭДом по программе финансирования модульных гостиниц. «Кроме того, мы видим большой потенциал развития отрасли в приспособлении объектов культурного наследия, над разработкой соответствующего механизма сейчас работает наш институт развития, а также в вовлечении в оборот советских санаториев, детских лагерей, здравниц», — заявил Федорко. Он подчеркнул, что «ДОМ.РФ» готов выступить агентом для реализации этого предложения.

На сегодняшний день банк «ДОМ.РФ» выдает льготные кредиты в рамках правительственного постановления, что позволяет инвесторам создавать новые современные объекты для развития внутреннего туризма. По данной программе уже создано семь тысяч номеров размещения в 22 субъектах России, а также крупные инвестиционные проекты (аквапарки, горнолыжный комплекс, парк развлечений) с суммарным количеством посетителей не менее четырех миллионов человек в год. Расширение действия льготной программы кредитования на проект «Пять морей и озеро Байкал» позволит значительно повысить качество туристических объектов и в сегменте морских путешествий.

В свою очередь, продление мер поддержки субъектов МСП и снятие ограничения максимального размера инвестиционного кредита в 200 млн рублей для микропредприятий в сегменте модульных гостиниц позволит расширить доступ микропредприятий к финансированию и придаст импульс развитию автотуризма в России, отметил топ-менеджер. Он подчеркнул, что банк «ДОМ.РФ» разработал отдельный продукт для кредитования модульных быстровозводимых гостиниц, который совмещает в себе две меры государственной поддержки: кредитование для субъектов МСП и гранты на модульные комплексы, которые учитываются как собственное участие инвестора. Сейчас по этим программам действует ограничение по сумме финансирования до 200 млн рублей.