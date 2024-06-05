Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 20:53 — ИА Регнум. На Западе часто говорят о том, что Россия начала конфликт на Украине, но никто на Западе не любит вспоминать, с чего началась трагедия этой страны, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

Начало конфликту положил антиконституционный государственный переворот, который произошёл на Украине в 2014 году, подчеркнул президент. США спровоцировали захват власти на Украине неконституционным путём, отметил он.

«Все считают, что Россия начала войну на Украину. Но никто — я хочу это подчеркнуть — никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота на Украине — антиконституционного государственного переворота. Вот начало войны», — отметил Путин.

Россия после 2014 года предприняла все возможные попытки, чтобы урегулировать конфликт мирным путём, но, как позднее подтвердили западные политики, они и не собирались выполнять мирные Минские соглашения, напомнил президент. Россию «просто водили за нос», сказал Путин.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.