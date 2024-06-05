Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Американские политики в ходе предвыборной борьбы сжигают собственное государство изнутри, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин.

«То, что в Штатах происходит, в ходе внутриполитической борьбы они сжигают себя изнутри — своё государство, свою политическую систему, должен сказать, приятно это или нет, но и свое лидерство, мнимое лидерство в сфере демократии сжигают на корню», — сказал президент.

Также в ходе встречи президент заявил, что США стремятся не допустить успеха России, поскольку Вашингтон считает, что это нанесёт ущерб его лидерству. США интересует их величие, а не Украина, подчеркнул Путин.

Глава государства также выразил уверенность, что по отношению к России в политике США после президентских выборов 2024 года в этой стране ничего не изменится.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

Россия констатирует существенное изменение мировых условий и выступает за деловое сотрудничество, основанное на праве и на взаимовыгодных условиях, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какова идеология форума в 2024 году.