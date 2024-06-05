Москва, 5 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Годовой ВВП России в апреле текущего года вырос на 4,4% после роста на 4,2% в марте, следует из данных Обзора о текущей экономической ситуации, опубликованном на сайте Министерство экономического развития.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,4% после 4,2% в марте. С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в апреле составил 0,2% (после роста на 0,1% в марте 2024 года)», — говорится в документе.

Вместе с тем отмечается, что по итогам января — апреля 2024 года рост ВВП составил 5,1%.

Кроме того, в целом за четыре месяца текущего года индекс промышленного производства вырос на 5,2%.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, Россия вошла в число пяти крупнейших экономик мира и обогнала Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности.

В октябре того же года Путин заявил, что страна полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он назвал это хорошим результатом российской экономики.

25 апреля глава государства заявил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике России укрепляются, а статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста валового внутреннего продукта. ВВП в январе–феврале вырос в годовом выражении на 6%, по итогам года рост может составить более 3%, отметил он.