Дубай, ОАЭ, 5 июня, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Самое высокое здание мира — башню «Бурдж-Халифа» в Дубае — 5 июня подсветили логотипом «Т-Банка» (бывший «Тинькофф банк»). Это стало частью масштабной рекламной кампании банка в связи с проведением ребрендинга.

Пресс-служба «Т-Банка» Логотип «Т-Банка»

О смене названия с «Тинькофф банк» на «Т-банк» организация сообщила 5 июня. «Сейчас у нас новая долгосрочная стратегия — и новые вызовы. Ключевой — это международное развитие», — заявил в интервью газете «Ведомости» председатель правления «Т-банка» Станислав Близнюк. Он пояснил, что в этой парадигме в банке давно искали новое звучание для бренда, актуальное для эволюции бизнеса за последние годы.

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Одновременно с «Бурдж-Халифой» логотип «Т-банка» появился и на Останкинской башне — самой высокой башне в Европе. Оба здания демонстрировали изображение в течение нескольких минут, рассказывая об эволюции бренда.

Кроме того, 5 июня обновились сайт и мобильное приложение банка. Следующим этапом станет смена юридических наименований, дизайнов карт и банкоматов, оформление конвертов. С течением времени название будет заменено и во всех клиентских процессах, а также во внутренних сервисах компании.