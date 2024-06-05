Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Европейская дипломатия умерла в 2022 году из-за того, что представители Европейского союза желают решать все вопросы на поле боя. Такое мнение высказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Максим Блинов/РИА Новости

«Европейская дипломатия умерла в 2022 году. Дипломатии больше нет, потому что они хотят решать вопросы на поле боя», — сказала экс-министр.

Она добавила, что страны Глобального юга, такие как Бразилия, Индия, Пакистан демонстрируют куда больше дипломатического таланта, отметив, что дипломатия «сидит в ДНК» у госслужащих в таких государствах.

Вместе с тем дипломат обвинила министра обороны Германии Бориса Писториуса в использовании риторики Третьего Рейха, а именно такого слова, как kriegstüchtig — «способный воевать».

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по Украине. Президент России Владимир Путин при этом заявил, что страна готова на переговоры, не основанные на каких-то хотелках, а на тех реалиях, которые сложились.

Кремль и МИД отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО.