Москва, 5 июня, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Долг пяти крупнейших компаний перед российскими банками составляет 56% капитала банковского сектора, согласно данным Центрального банка. Как заявил ИА Регнум председатель правления Сбербанка Анатолий Попов, ситуация пока находится в контролируемом поле, а расширение возможностей финансирования в юанях поможет им размещать юаневые облигации и работать по более выгодным ставкам.

Пресс-служба Сбера Председатель правления Сбербанка Анатолий Попов

«Крупнейшие компании зачастую привлекали финансирование на международном рынке, размещая еврооблигации», — пояснил Попов. Однако на сегодняшний день такая возможность ограничена, и эти компании приходят привлекать средства на российском рынке через банки и выпуск облигаций, отметил он. «Концентрация по таким заемщикам в Сбере находится в контролируемом поле», — заявил зампред правления банка.

Крупнейшие российские компании также являются экспортерами, что делает для них актуальным финансирование в таких валютах, как юань. «Они органично хэджируют свои валютные риски, имея экспортную выручку», — пояснил Попов. Он отметил, что расширение возможностей финансирования в юанях поможет и российским компаниям размещать юаневые облигации и работать по более выгодным ставкам.