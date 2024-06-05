Сыктывкар, 5 июня, 2024, 19:05 — ИА Регнум. МегаФон и правительство Коми договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. В соответствующем документе, подписанном на ПМЭФ, обозначены приоритетные направления и определены акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, ЖКХ, экологии и туризма.

Мегафон МегаФон и Республика Коми расширяют партнерство в сфере цифровизации

Соглашение подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства и обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.

Важной частью работы станет внедрение решений по сохранению безопасности на автодорогах региона с помощью современных цифровых решений, аналитических инструментов big data МегаФона для комплексной оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.

«Республика Коми является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни телеком-объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефте — и газовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности», — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Он также добавил, что в этом году запланировано масштабное расширение покрытия и ёмкости сети в республике — работы затронут свыше 350 базовых станций, в том числе новое телеком-оборудование будет установлено в более чем 20 локациях.«Уверен, что партнерство с региональными властями позволит реализовать проекты по увеличению доступности телеком-услуг для жителей Коми, а также откроет широкие перспективы по цифровизации государственных и коммерческих предприятий», — подчеркнул генеральный директор МегаФона.

«Сотрудничество между компанией «МегаФон» и Республикой Коми развивается успешно и на долгосрочной основе», — отметил глава региона Владимир Уйба. На сегодняшний день оно подкреплено соглашением, направленным, в первую очередь, на развитие информационно-телекоммуникационных технологий в Республике, заявил он. «Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики», — сказал глава республики. Он выразил убеждённость, что сотрудничество будет способствовать решению этих задач, реализации инфраструктурных проектов цифровизации региона, а также повышению экономического потенциала Коми в целом.