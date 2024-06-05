Песков заявил, что Запад применяет несвободные методы работы со СМИ
Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Не всё в странах коллективного Запада связано со свободой слова, там есть несвободные методы работы со СМИ, заявил 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, информационные агентства из недружественных стран определяют информационную повестку на Западе, поэтому их пригласили на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков отметил, что претендующим на качественную информацию изданиям важно услышать российского лидера из первых уст.
Вместе с тем, добавил представитель Кремля, на западные агентства оказывается давление, поскольку в странах Запада есть специфические несвободные методы работы со СМИ.
Также пресс-секретарь президента России заявил, что в ходе встречи Путина с представителями международных СМИ состоится интересная беседа.
Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента Юрий Ушаков информировал, что встреча Путина с руководителями международных информационных агентств состоится 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Разговор будет посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики России. Работу форума освещают журналисты из 50 стран мира.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.