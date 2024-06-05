Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Не всё в странах коллективного Запада связано со свободой слова, там есть несвободные методы работы со СМИ, заявил 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, информационные агентства из недружественных стран определяют информационную повестку на Западе, поэтому их пригласили на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков отметил, что претендующим на качественную информацию изданиям важно услышать российского лидера из первых уст.

Вместе с тем, добавил представитель Кремля, на западные агентства оказывается давление, поскольку в странах Запада есть специфические несвободные методы работы со СМИ.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что в ходе встречи Путина с представителями международных СМИ состоится интересная беседа.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента Юрий Ушаков информировал, что встреча Путина с руководителями международных информационных агентств состоится 5 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Разговор будет посвящён актуальным аспектам внутренней и внешней политики России. Работу форума освещают журналисты из 50 стран мира.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.