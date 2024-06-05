Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 18:42 — ИА Регнум. В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума открылся первый в России фирменный магазин Умного дома Sber в формате иммерсивного шоурума. Пространство открыли заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов и CEO SberDevices Денис Филиппов.

Пресс-служба Сбер В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber

В этом пространстве нового типа можно не просто попробовать и приобрести умные устройства Sber, но и пережить идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

Посетители иммерсивного шоурума смогут узнать, как улучшить свой дом — сделать его цифровым и адаптивным под разные жизненные ситуации. Пространство организовано как прототип жилого помещения и поделено на зоны: гостиная, детская, кухня. В каждой из них могут реализовываться различные сценарии Умного дома Sber.

Так, посетители могут представить квартиру в виде белого холста, который «оживает» только с началом использования системы умного дома. За несколько минут посетители «проживут целый день»: встретят утро, приготовят завтрак, посмотрят фильм, подготовятся ко сну. В процессе задействованы все умные девайсы Sber — от датчиков движения до умных колонок, — а также устройства компаний-партнёров.

Пресс-служба Сбер В Санкт-Петербурге открылся первый иммерсивный магазин Умного дома Sber

Особое внимание в шоуруме уделено взаимодействию с детьми. Они с удовольствием адаптируются к новым технологиям, поэтому для них создают особые девайсы и разрабатывают особые сценарии. В компании стремятся показать, как дети с самых ранних лет могут получать опыт взаимодействия с технологичными устройствами и искусственным интеллектом, что может оказаться чрезвычайно полезным в жизни.