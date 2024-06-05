Уагадугу, 5 июня, 2024, 18:37 — ИА Регнум. В ходе официального визита в Буркина-Фасо глава МИД России Сергей Лавров удостоился высшей награды страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД России

«В ходе встречи с Президентом Буркина-Фасо И. Траоре Министру иностранных дел России С. В. Лаврову была вручена высшая государственная награда этой африканской страны», — говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Согласно статуту награды, орденом Жеребца награждают за выдающиеся заслуги в гражданской и военной службе, также предусмотрено награждение иностранных лиц.

Как передавало ИА Регнум, российский министр прибыл в Уагадугу 4 июня и провёл переговоры с главой МИД этой страны Карамоко Жаном Мари Траоре.

На следующий день Лавров провёл встречу с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

По итогам встречи Лавров заявил, что Россия увеличит число военных инструкторов. Москва также будет поставлять этой стране продукцию военного назначения.