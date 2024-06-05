Нджамена, 5 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в республику Чад с официальным визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кадр из видео

«Сергей Лавров прилетел в Чад. Здесь его ждал по-настоящему тёплый прием: +42 (градуса. — Прим. ред) и радостные возгласы «Россия»», — написала дипломат в Telegram-канале.

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В аэропорту министра, помимо представителей властей Чада, встречал посол России в республике Владимир Соколенко.

В этот же день ранее Лавров провёл встречу с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Как передавало ИА Регнум, российский министр прибыл в Уагадугу 4 июня и провёл переговоры с главой МИД этой страны Карамоко Жаном Мари Траоре.

По итогам встречи Лавров заявил, что Россия увеличит число военных инструкторов. Москва также будет поставлять этой стране продукцию военного назначения.

Лавров 3 июня прибыл с официальным визитом в Гвинею, с которой началось его турне по странам Африки. За последние два года текущий визит — шестой по счёту на Африканский континент. Далее министр иностранных дел РФ посетил Конго и Буркина-Фасо.

В Конго Лавров и главы МИД 31 страны Африки обсудили вопросы долгосрочного партнёрства. Российская сторона заверила, что она готова продолжать поставку в Африку аграрной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров.

Президент России Владимир Путин указывал на большой потенциал стран Африки. Он отметил, что за последние 20 лет темпы роста ВВП там достигли 4,5% в год. Россия заинтересована в дальнейшем углублении связей с Африкой, заявил президент и выразил уверенность в том, что российская сторона и африканские страны могут радикально увеличить товарооборот.