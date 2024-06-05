Флорида, США, 5 июня, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Американская корпорация Boeing 5 июня осуществила первый пилотируемый запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своём сайте, где велась трансляция запуска.

Joe Raedle /GlobalLookPress

Старт Starliner, на борту которого находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:52 по местному времени (17:52 мск).

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Ожидается, что полёт к орбитальной станции займёт чуть больше суток.

Как передавало ИА Регнум, запуск корабля Starliner к МКС должен был состояться ещё 6 мая, но был отложен из-за неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя.

1 июня запуск вновь был отложен из-за неполадок в работе наземного оборудования. О том, что подготовка приостановлена, объявили за 3 минуты 50 секунд до запуска.

Отмечалось, что этот пилотируемый рейс в случае успеха даст «зелёный свет» на сертификацию Starliner к регулярным полётам и реализацию цели американцев по обеспечению двух независимых способов доставки астронавтов на МКС.