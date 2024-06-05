Москва, 5 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в «Лахта центр» в Петербурге.

РИА Новости / Алексей Даничев

«Лахта Центр» построен на берегу Финского залива. В нём в котором расположен центральный офис компании «Газпром». Общая площадь комплекса из трёх зданий составляет порядка 570 тыс. кв. метров. Башня «Лахта центра» — самое высокое здание Европы.

В период с 5 по 8 июня в Петербурге проходит международный экономический форум. Главная тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». В форуме примут более 17 тысяч человек из 136 государств. 7 июня ожидается участие российского лидера в пленарном заседании ПМЭФ.