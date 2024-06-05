Берлин, 5 июня, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Власти Германии должны принять меры, чтобы страна к 2029 году была в состоянии готовности к возможной войне, заявил 5 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт издание Focus.

Иван Шилов ИА REGNUM

Непременное условие повышения боеспособности армии страны — возвращение в стране воинской повинности, сказал Писториус.

«Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение — кадры, техника и финансы», — заявил министр обороны ФРГ.

Россия уже давно «перешла на военную экономику» и продолжает вооружаться, а Запад на таком фоне должен продолжать военную помощь Киеву, поскольку победа РФ «обойдётся дороже, чем нынешняя поддержка Украины», добавил Писториус.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая сообщалось, что минобороны Германии разработало три варианта возвращения в стране воинского призыва. Один из них предполагает возвращение к всеобщему призыву как мужчин, так и женщин. По данным Bild, минобороны ФРГ считает именно этот вариант «самым многообещающим». При этом позднее сообщалось, что Писториус отклонил это предложение.

Вооружённые силы Германии, по оценке министра обороны, испытывают нехватку не только военной техники, в частности танков, самолётов и кораблей, но также камуфляжной формы и снаряжения, сообщали немецкие СМИ в мае 2024 года. Министерство заверило депутатов, что до конца 2025 года ситуация будет исправлена, однако опрошенные журналистам офицеры ВС Германии заявили, что военное ведомство приукрашивает ситуацию.

В январе 2024 года Писториус заявил, что странам Запада в течение трёх-пяти ближайших лет необходимо готовиться к возможной войне с Россией. Именно такое время, по мнению военных экспертов, требуется России для подготовки к возможному конфликту, сказал он.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года назвал полной чушью заявления о возможном «нападении» России на НАТО, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на государства данного военного блока. Глава МИД подчеркнул, что именно Запад делает противника из России.