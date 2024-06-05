Москва, 5 июня, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетил 15-миллионный гость, им стала жительница Ялты Наталия Корнеева, передают «Известия».

Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости

Организаторы выставки подарили «юбилейному» посетителю, которая приехала на форум с мужем и двумя детьми, сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.

В данном регионе в 2024 году отмечается 100-летие образования республики, 250-летие присоединения к России, а также 240-я годовщина основания Владикавказа.

«На выставке мы впервые — хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — сказала Корнеева журналистам.

Для Корнеевой и её семьи проведут экскурсию по историческому центру Владикавказа и мастер-класс по национальным танцам и приготовлению осетинских пирогов. Кроме того, они посетят Геналдонское, Тагаурское и Куртатинское ущелья, архитектурно-этнографический комплекс «Даргавский некрополь», старинную сторожевую башню Курта и Тага и ряд других объектов.

Как передавало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. Посетителям представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. В мае число посетителей выставки превысило 14 миллионов человек.

4 и 5 июня в павильоне «Роснефти» на ВДНХ проходят Дни экологии. Они приурочены к Всемирному дню окружающей среды. Нефтяники и представители профильных ведомств и вузов расскажут гостям о работе в сфере сохранения и изучения окружающей среды.