Москва, 5 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Нарендрой Моди поздравил его с успехом на всеобщих парламентских выборах. Оба лидера выразили удовлетворение нынешним уровнем партнёрства двух стран, говорится на сайте Кремля.

Ashish Vaishnav/Global Look Press Нарендра Моди

«Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении её международного авторитета», — сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что с обеих сторон было выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнёрства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям.

Кроме того, лидеры двух стран условились и дальше продолжать конструктивное личное взаимодействие. Вместе с тем Моди была направлена поздравительная телеграмма, уточнили в пресс-службе Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее правительство Индии под председательством премьер-министра Моди в полном составе подало в отставку по итогам прошедших в стране выборов. Ожидается, что 5 июня Моди подаст заявку на формирование нового кабинета министров.

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией Моди по итогам прошедших в стране выборов получил более половины мест в нижней палате парламента.

19 апреля в Индии стартовали парламентские выборы, которые стали самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании приняли участие около 968 миллионов человек. Голосование прошло в 28 штатах и на восьми союзных территориях Индии.

В Кремле 20 марта сообщили, что Моди во время телефонного звонка поздравил Путина с победой на выборах президента России. Между лидерами двух стран тогда состоялась обстоятельная беседа.