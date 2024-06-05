Москва, 5 июня, 2024, 17:01 — ИА Регнум. В Твери сегодня, 5 июня, состоялась конференция по торгово-экономическому сотрудничеству Верхневолжья и провинции Ляонин. В ней приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Народного правительства провинции Ляонин КНР Ли Лэчэн, руководители предприятий и туристических организаций региона, представители ведомств и компаний Китайской Народной Республики.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область и китайская провинция Ляонин наметили планы сотрудничества

«Нас объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав, — заявил Игорь Руденя. — Свой вклад в развитие и укрепление отношений вносят Тверская область и провинция Ляонин. Уже сегодня мы видим высокую динамику роста нашего сотрудничества. К примеру, в этом году тверские производители представили свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне».

Игорь Руденя особо подчеркнул потенциал взаимодействия региона и КНР в сферах культуры, образования, туризма. Губернатор рассказал об истории древней тверской земли, знаковых святынях и туристических локациях региона, которые могут быть интересны гостям из КНР.

«Выражаю сердечную благодарность друзьям из всех ведомств и кругов, которые уже обеспечивают постоянную поддержку в развитии дружественных обменов между провинцией Ляонин и Тверской областью. Провинция обладает уникальными географическими преимуществами, мощной промышленной базой, достижениями в научно-образовательной сфере, богатыми культурными и туристическими ресурсами», — рассказал Ли Лэчэн.

Губернатор провинции отметил ориентированность территории на развитие внешнеэкономических связей, современной промышленности, новых отраслей и технологий. Ли Лэчэн также подчеркнул высокую степень индустриализации и промышленной базы Верхневолжья, которые дают большие перспективы для партнерства по разным направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, станкостроение и другие.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская область и китайская провинция Ляонин наметили планы сотрудничества

О возможностях сотрудничества по ряду направлений на конференции рассказали представители тверских предприятий.

Представители китайских производств отметили, что в Тверской области созданы комфортные условия для ведения бизнеса в промышленности и экономике. Готовность сотрудничать с КНР выразили представители турбизнеса Верхневолжья.

«Важно, чтобы такие визиты проводились на регулярной основе. Наша общая задача — конвертировать наши встречи и общение в конкретные экономические проекты», — подвел итоги конференции губернатор Игорь Руденя.