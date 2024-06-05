Москва, 5 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд 5 июня признал виновными фигурантов дела о создании диверсионного сообщества, организаторы которого путём шантажа использовали несовершеннолетних для поджогов релейных шкафов на киевском направлении Московской железной дороги.

(сс) Oblkompriroda

Подсудимые Кирилл Горьков и Евгений Заичкин были приговорены к 22 и 17 годам заключения соответственно. Сторона обвинения просила приговорить подсудимых к 26 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Также суд частично удовлетворил иск РЖД, взыскав с Горькова 320 тыс. рублей. Фигуранты дела признали вину в своих действиях, но отвергли обвинение в создании диверсионного сообщества.

Как передавало ИА Регнум, данное уголовное дело стало первым, возбуждённым по статье «Организация диверсионного сообщества или участие в нём». Статья была внесена в Уголовный кодекс в декабре 2022 года. Минимальное наказание за совершение указанного преступления — 15 лет лишения свободы, максимальное — пожизненный срок.

По данным следствия, диверсанты по заданию спецслужб Украины за вознаграждение планировали дестабилизировать ситуацию в регионе, поджигая релейные шкафы, в которых установлены приборы управления на железной дороге. Также они намеревались препятствовать поставкам техники в зону проведения специальной военной операции.

Заичкин был обвинён в поджоге релейного шкафа и участии в диверсионном сообществе. Горькову были предъявлены обвинения в совершении поджогов, краже и принуждении несовершеннолетних к совершению преступлений.

В апреле 2024 года глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что поправки о наказании до 35 лет лишения свободы за диверсионные преступления поддержаны правительством и вскоре будут внесены в Госдуму. Это своевременная и обоснованная мера, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.