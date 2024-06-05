Москва, 5 июня, 2024, 17:15 — ИА Регнум. На участие в конкурсе «Лидер XXI века» было подано свыше 6 тысяч заявок из всех регионов России. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба «Движения первых».

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Конкурс направлен на выявление талантливых лидеров, руководителей и наставников детских и молодёжных общественных объединений и коллективов, а также их дальнейшее развитие и самореализацию.

Конкурс «Лидер XXI века» — это уникальная площадка для диалога поколений. Дети и взрослые могут участвовать в нём на равных условиях. Участники могут рассказать о своей деятельности, обменяться опытом и реализовать смелые проекты, которые помогут улучшить общества.

Первый заместитель председателя правления «Движения Первых» Наталия Мандрова отметила, что конкурс вызвал большой интерес у участников из разных регионов страны.

«Уже в сентябре для участников конкурса состоится финал в Казани. Лидеры и руководители детских и молодёжных общественных объединений посетят уникальную образовательную и культурную программу. Там они смогут обменяться опытом работы за текущий год, обсудить развитие «Движения Первых» и своих объединений», — приводит пресс-служба её слова.

После отборочного этапа было получено более 6 тыс. заявок от участников во всей России. В течение двух месяцев они подавали заявки на официальном сайте «Движения Первых» и выполняли конкурсное задание «Вдохновляй». Участники должны был записать видео в формате ВК-клипа и ответить на вопросы о том, кто для них является наставником-вдохновителем, и как они развивают свою команду. Наибольшее количество заявок было отправлено из Нижегородской, Омской, Владимирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

После оценки экспертов были выбраны лидеры, которые будут допущены к полуфиналу «Созидай». В рамках этого этапа участникам должны будут реализовать социально значимый проект вместе с командой молодёжного или детского общественного объединения. Они должны опубликовать пост о результатах проекта и заполнить паспорт проекта. Это позволит выявить не просто лидеров, а лидеров-созидателей, которые создают новые проекты и развивают детское и молодёжное движение страны.

Для успешного выполнения задания участники полуфинала смогут пройти программу дистанционного обучения. Во время обучения наставники помогут им развить полезные навыки и приобрести знания, необходимые для эффективной лидерской позиции. Выполнить задание и пройти обучающий курс необходимо до 10 июля включительно.

Лучшие из лучших соберутся на финале конкурса с 4 по 8 сентября в Казани. Участников финала будет ожидать уникальная образовательная и культурная программа, встречи со знаменитостями и выпускниками конкурса, творческие мастер-классы и интеллектуальные игры. Они также смогут познакомиться с культурой и достопримечательностями Республики Татарстан.

В рамках конкурса победителей определят в шести номинациях «Лидер детской/молодёжной общественной организации 14-17 лет», «Лидер детского/молодёжного объединения 14-17 лет», «Лидер детской/молодёжной общественной организации 18-25 лет», «Лидер детского/молодёжного объединения 18-25 лет», «Руководитель детской/молодёжной общественной организации 18-35 лет» и «Наставник детского/молодёжного объединения 18-35 лет».

Как передавало ИА Регнум, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» — крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Участниками движения являются более 6 млн человек. В 89 регионах России работают более 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

В День защиты детей 1 июня на главной сцене выставки-форума «Россия» прошла церемония открытия фестиваля детства и юности, организатором которого является «Движение первых». В видеообращении к участникам обратился президент России Владимир Путин. Президент пожелал всем ребятам счастья, радости, верных, надежных друзей и напомнил о важности стремиться к исполнению своей мечты.

Почетные гости вручили школьникам из разных регионов их первые паспорта. В рамках проекта «Мы граждане России!» документы получили 27 ребят из семи федеральных округов страны. Также паспорта граждан России получили трое участников движения, которые приехали из новых регионов.

Отмечается, что на церемонии стартовал конкурс «Премия первых». В его рамках школьники и студенты выберут и наградят лучшие проекты России в номинациях «Развитие», «Досуг», «Здоровый образ жизни» и «Дети — детям», а также в специальных номинациях «Первый работодатель», «Сердце города» и «Равные возможности».