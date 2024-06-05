Москва, 5 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Чемпион мира по тайскому боксу Ярослав «Таец» Ремыга из Мариуполя был оштрафован судом в Москве на 40 000 рублей за публикацию в соцсети лозунга украинских националистов «Слава Украине» (лозунг внесён Минюстом в список нацистских).

Кадр из видео

Сразу после суда редакция ИА Регнум связалась с Ярославом для того, чтобы узнать цель публикации нацистского лозунга. Спортсмен, который много лет назад переехал в Россию, мотивируя это нежеланием «воевать со своими», в ответ снова выкрикнул: «Слава Украине», а также заявил, что поддерживает киевский режим.

«Я выступаю за Украину. Пытаюсь это делать. Пост ставил осознанно. Слава Украине», — заявил Ремыга.

Ремыга родом из Мариуполя. Он переехал в Москву ещё до воссоединения региона с Россией и не брезговал зарабатывать в Москве, работая тренером и, по данным СМИ, выступая в российской лиге Hardcore Fighting. И несмотря на то, что получил российское гражданство, на бои выходил под украинским флагом.

После его публикации в соцсетях на спортсмена был составлен административный протокол по статье о дискредитации ВС России. Люблинский районный суд оштрафовал мужчину на 40 000 рублей. Однако в случае повторного нарушения административное дело может стать уголовным. И тогда Ремыге будет грозить срок до семи лет лишения свободы, максимальное наказание — до 15 лет.

Ярослав — чемпион мира по тайскому боксу 2009 и 2014 годов. Также он чемпион Европы 2009 года.