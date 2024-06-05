Москва, 5 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Россия одержит победу в ходе проведения спецоперации на Украине уже в 2024 году, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Саид Царнаев/РИА «Новости»

«Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот год завершится победой России», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что те силы и средства, что Вооружённые силы Украны сейчас собрали, их российские военные «тоже перемолят».

Как передавало ИА Регнум, 12 мая Алаудинов заявил, что потери, которые ВСУ понесли за время спецоперации, приближаются к 700 тыс. военных. Он также отметил, что украинский народ не враг России, добавив, что «не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери».

Президент России Владимир Путин уверен, что страна победит и достигнет всех целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Российский лидер при этом напомнил, что от дипломатического решения отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

Французское издание Le Figaro 12 апреля сообщило, что западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте. Отмечалось, что огромные потери украинских войск на фоне прозрачности фронта и точности ударов армии России делают любую атаку ВСУ «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

Агентство Bloomberg 11 апреля со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.