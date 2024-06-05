Москва, 5 июня, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы на заседании 5 июня назначили дату новых выборов в городской парламент, сообщила пресс-служба думы.

РИА Новости/Антон Денисов

Выборы пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.

«В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Единым днём голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов указанных органов. Таким образом, в этом году Единый день голосования выпадает на 8 сентября», — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Постановление должно быть опубликовано в течение пяти дней после принятия. Публикация даст старт избирательной кампании. В течение 30 дней со дня опубликования будет осуществляться выдвижение кандидатов в депутаты и сбор подписей избирателей в их поддержку. До половины подписей избирателей кандидаты смогут собрать в электронном виде с использованием портала «Госуслуги».

Как передавало ИА Регнум, ранее ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Точенов сообщил, что полный состав Временной рабочей группы СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан будет сформирован ближе к середине июня, когда будут объявлены все региональные выборы, намеченные на Единый день голосования.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что в единый день голосования 8 сентября в стране будет проходить 20 прямых выборов глав регионов. Их количество увеличилось после утверждения нового состава правительства и администрации президента и назначения четырёх бывших губернаторов министрами.