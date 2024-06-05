Москва, 5 июня, 2024, 16:18 — ИА Регнум. В словах главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Китая можно увидеть отчаяние и следование интересам США. Такое мнение 5 июня корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Зеленский заявил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии. Он также обвинил Пекин в попытке сорвать мероприятие.

Фёдоров отметил, что Зеленский не является самостоятельной фигурой и ориентируется на президента США Джо Байдена. Байден в свою очередь в рамках своей избирательной кампании поднимает антикитайскую риторику, когда ему это необходимо.

Политолог отметил, что Китай — это влиятельная страна, одна из первых экономик мира.

«В заявлении Зеленского видны отчаяние и интересы США. Китай долго терпит, но может ответить Зеленскому как экономически, так и политически. Он также может не поддержать какие-либо инициативы Киева в самый неподходящий момент. Кроме того, Китай может напрямую решить какие-то вопросы с кураторами Киева не в пользу Зеленского», — отметил эксперт.

В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что это не первая подобная ситуация в отношениях между Украиной и Китаем.

Он отметил, что с начала спецоперации Киев был заинтересован в том, чтобы Пекин открыто поддержал украинскую сторону. Поэтому украинские дипломаты предпринимали ряд шагов. Однако у Китая свои приоритеты, стратегии и взаимоотношения с Россией. В результате произошла модификация двусторонних отношений между Украиной и Китаем.

Украинское руководство пыталось привлечь китайскую сторону к своим инициативам, в том числе к тем, которые будут рассмотрены на конференции, посвящённой так называемому «плану Зеленского».

«Китай предложил альтернативный план — мирный план, который, по оценкам многих специалистов, является на текущий момент единственным более-менее реальным планом по урегулированию конфликта на Украине. Эта инициатива была негативно оценена со стороны киевского режима, что отразилось на восприятии Украины Китаем. При нынешнем режиме на Украине маловероятно, что между Китаем и Украиной восстановится более-менее нормальные конструктивные взаимоотношения в политической сфере. В то же время экономические отношения будут продолжаться», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайская сторона собирается продолжать участвовать в урегулировании конфликта на Украине. При этом она не дала прямого ответа на вопрос о возможном участии Китая в переговорах по так называемой «формуле мира» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай не принимает ничью сторону в украинском конфликте и неизменно выступает за урегулирование кризиса путём мирных переговоров.

Конференция по Украине пройдёт 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом для этого назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в данном мероприятии, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня. Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что обсуждать ситуацию на Украине без участия России — абсурдно, это не ориентировано на какой-либо результат.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию по Украине в Швейцарии паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.