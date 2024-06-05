* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Представители движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщило 5 июня посольство Афганистана в РФ.

Алексей Даничев/РИА Новости

Делегацию возглавляет министр труда афганского правительства, передаёт Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил, что движение «Талибан» подтвердило своё участие в ПМЭФ. По его словам, сотрудничество с афганскими партнёрами уже ведётся, но сейчас статус террористической организации «Талибана» мешает наладить его в полной мере.

В этот же день российский МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Кабулов пояснил, что исключение необходимо для признания правительства талибов. Однако есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть, после чего российское руководство будет принимать решение, добавил дипломат.

По словам главы государства, статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Россия, по его словам, учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов, решение будет вырабатываться вместе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещённых организаций объективной реальностью. По его словам, «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России небезразличен.

Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.