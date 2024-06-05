Таллин, 5 июня, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В столичном районе Пыхья-Таллин в Эстонии прогремел сильный взрыв, загорелся контейнер с авиационным топливом, сообщило 5 июня эстонское издание Postimees.

EERO VABAMÃ„GI, via www. imago-im/Global Look Press

«Сегодня в 12:36 в Центр тревоги помощи поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн. По предварительной информации, загорелась нефтецистерна», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал один работник порта, он был доставлен в больницу на машине скорой помощи.

К настоящему моменту установлено, отмечает издание, что горит контейнер, в котором хранится авиационное топливо. Из-за опасности взрыва жителей близлежащих домов призвали закрыть окна и оставаться дома.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня в городе Конотоп Сумской области Украины в результате обстрела были повреждены объекты промышленной инфраструктуры, сообщил мэр города Артём Семенихин. Какие именно объекты поражены, он не уточнил.

2 июня в одном из украинских городов повреждена портовая инфраструктура. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.