* — организация, признанная в РФ нежелательной

Солнечногорск, Московская область, 5 июня, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В отношении жителя подмосковного Солнечногорска, который собрал 17 млн рублей для нежелательной в РФ украинской организации «Алларта», возбуждено уголовное дело, сообщил 5 июня Следственный комитет.

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Дело было возбуждено по материалам, поступившим из управления ФСБ по Москве и Московской области. Подозреваемый собирал средства для нежелательной организации в период с августа 2023-го по февраль 2024 года.

«Он получил сумму не менее 17 млн рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал. Так, подозреваемый заключил с типографией договор и оплатил 620 тыс. рублей за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тыс. экземпляров», — сказано в сообщении СК.

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В дальнейшем подозреваемый организовал распространение газеты на территории России. Следователи провели обыски, осмотрели выписки о движении средств по счетам и другие документы, отметил СК. Соучастники преступления устанавливаются.

Как сообщалось ранее, движение «Алларта» было внесено в список нежелательных в августе 2023 года. Генпрокуратура отметила, что идеологи данного движения, пропагандирующего построение якобы «созидательного общества», в действительности принуждают граждан России совершать экстремистские преступления.

В мае 2024 года комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять законопроект о праве признавать нежелательными любые (а не только неправительственные) зарубежные организации. Авторами инициативы стали депутаты всех фракций.