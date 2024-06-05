Москва, 5 июня, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Центризбирком на заседании 5 июня передал мандат бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова телеведущей Марине Ким.

Антон Ваганов / ТАСС

Белоусов ранее был объявлен в международный розыск.

«(Решение. — Прим. ред.) принято единогласно», — заявила на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.

Кроме того, депутатский мандат Елены Ямпольской был передан главе Мамадышского муниципального района Татарстана Анатолию Иванову. В мае президент Владимир Путин назначил Ямпольскую своим советником по вопросам культуры, а также председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир».

Как передавало ИА Регнум, в августе 2022 года Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Тёще Белоусова, его предполагаемой подельнице Маргарите Бутаковой судом первой инстанции был вынесен условный приговор. Также суд постановил взыскать в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки (3,25 млрд рублей).

В ноябре того же года Госдума прекратила полномочия Белоусова за пропуски заседаний и неисполнение обязанностей. В декабре 2023 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу адвокатов Белоусова и отменил оба приговора, направив дело на новое рассмотрение в ином составе в суд первой инстанции. В феврале 2024 года Белоусов был объявлен в международный розыск.