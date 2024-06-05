Братислава, 5 июня, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после совершённого на него покушения улучшается, сообщил 5 июня вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк.

Tomas Tkacik/Global Look Press Роберт Фицо

«Состояние здоровья премьера улучшается», — сказал Калиняк.

Он выразил надежду, что восстановление премьера пройдёт быстрее, чем ожидалось.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Роберта Фицо совершили 15 мая, когда он проводил встречу с жителями словацкого города Гандловы. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. В покушении на премьер-министра обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, он признал вину.

Глава МИД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что обвиняемый поддерживал киевский режим и выступал против остановки поставок вооружений для ВСУ. Он также уточнил, что у обвиняемого мог быть сообщник. По словам главы МИД, кто-то стёр историю на странице Цинтулы в одной из соцсетей.

25 мая стало известно об улучшении состояния здоровья Роберта Фицо. 30 мая появилась информация о том, что премьер-министра выписали из больницы города Банска-Бистрица и доставили в его дом в Братиславу, где он продолжит лечение.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что покушение на Фицо стало попыткой убрать неугодного либеральным элитам человека. Он напомнил, что действующий премьер-министр Словакии не побоялся выступить в защиту интересов своей страны.